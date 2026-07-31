ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಲ್ಸರ್ ಸರಣಿಯ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಲ್ಸರ್ N160, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಅಥವಾ 150 ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.31): ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಪಲ್ಸರ್' ಸರಣಿಯ ನೂತನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಹೊಸ 'ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ N160' (Pulsar N160) ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ (Next-Gen) ಪಲ್ಸರ್ 125 ಅಥವಾ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (Q1 FY27) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪುಣೆ ಮೂಲದ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಜಾಜ್, ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 125 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 150 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದ ಬೈಕ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಸರಣಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಒಂದರತ್ತ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಸ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನೂತನ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಕೌಲ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್, ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟ್, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್-ಸ್ಲಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ (Side-Slung Exhaust) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 150 ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ?
ಹೊಸ ಬೈಕ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಬೈಕ್, 124.38 ಸಿಸಿಯ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಫ್ಯೂಯಲ್-ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 11.8 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.8 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಲ್ಸರ್ 150 ಬೈಕ್ 149.5 ಸಿಸಿಯ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, 2V, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 14 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 13.4 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (EFI) ಹಾಗೂ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.