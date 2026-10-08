ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಯು ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಬೈಕ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಡಿ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕಂಪನಿ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಬೈಕ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ RS200 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ; ಯುಎಸ್ಡಿ ಫೋರ್ಕ್ಸ್
ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಬೈಕ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ (USD) ಫೋರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ RS200 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 300 ಎಂಎಂ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು 230 ಎಂಎಂ ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಜಾಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್
ಹೊಸ RS200 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಡ್ ರೀಡೌಟ್, ಗೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಬಾರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಇತರ ಪಲ್ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಕ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೇಔಟ್ ಇದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ನೋಡಬಹುದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ಗಳು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವ ಬಜಾಜ್ನ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸ RS200 ಬೈಕ್ನಲ್ಲೂ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಸ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ನಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಡೌಟ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 200 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್, 4 ವಾಲ್ವ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಸ RS200 ಬೈಕ್ನಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ಬಳಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 9,750 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 24.5 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.80 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 3 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ RS200 ಬೈಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, RS200 ಬೈಕ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಫೇರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ವಿನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಎತ್ತರಿಸಿದ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಫೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇರಲಿವೆ. ಲೀಕ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 'ರೇಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್' (Race Sport) ಎಂಬ ಬರಹವಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ಸ್, ರಿಯರ್ ಟೈರ್ ಹಗ್ಗರ್, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.