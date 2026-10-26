ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಬಯಾನ್' SUV ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ₹11,000 ಪಾವತಿಸಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರು 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಲೆವೆಲ್-2 ಪ್ರೊ ADAS ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ AI ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕದಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಹ್ಯುಂಡೈ ಬಯಾನ್ SUV ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ₹11,000 ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಲೇಯರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಬಾನೆಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ತೆಳುವಾದ LED DRL ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಕ್ಕದ ವಿನ್ಯಾಸದಲಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವೀಲ್ ಆರ್ಚುಗಳು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕ್ಯಾರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ದಳ-ಆಕಾರದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ತರುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪಿಲರ್ಗಳು ತೇಲುವ ಛಾವಣಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಯಾನ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಟ್ರಿಮ್ ಲೈನ್ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡ ಸ್ಲಿಮ್ ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಂಪರ್ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಬಯಾನ್ ಒಳಾಂಗಣವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ:
ಪನೋರಮಿಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು 12.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
NVIDIA ನಿಂದ ವೇಗವರ್ಧಿತಗೊಂಡ ಹ್ಯುಂಡೈನ 'ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್' ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಮೆನುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈನ ಮೊದಲ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕ ಇದಾಗಿದ್ದು, SoundHound AI ಮತ್ತು Perplexity ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟೆಲ್/ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ 10 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು 2 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 19 ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಗೆ Over-the-Air (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್: 1.5-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್.
115 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 144 Nm ಟಾರ್ಕ್. ಇದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿದೆ .
ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯುಂಡೈನ Intelligent Variable Transmission ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು: ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಕೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ iVT ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'Dash Boost Mode' ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಬಯಾನ್ SUVಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ CNG ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು Level-2 Pro ADAS
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಯಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಸುಧಾರಿತ 'Global K Enhanced Platform' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 69% ನಷ್ಟು ಉನ್ನತ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಕ್ಕು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ: 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 35 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳು (6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ESC ಇತ್ಯಾದಿ) ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
Hyundai SmartSense Level 2 Pro ADAS: 3 ರಾಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು 12 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 23 ADAS ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿವೆ.
ಮುಖ್ಯ ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ (Forward Collision Avoidance Assist), ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಲೇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಡ್ರೈವರ್ ಅಟೆನ್ಶನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್.
ಹೆದ್ದಾರಿ ಚಾಲನಾ ನೆರವು: ಸ್ಟಾಪ್ & ಗೋ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಹೈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಸರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ರೂಪಾಂತರವಾರು ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೈ-ಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಯಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.