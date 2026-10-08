ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.8): ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬೇಯಾನ್ (Bayon) ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (Duster Hybrid) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ₹11,000 ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಲಿದೆ?
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ನ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 4.2 ಮೀಟರ್ ಇರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾ ನಡುವೆ ಇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಎಂಜಿನ್ 114 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 144 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ CVT ಅಂದರೆ iVT ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಎಸ್ಯುವಿಯ CNG ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
CNG ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಾರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬೇಯಾನ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, H-ಆಕಾರದ LED DRLs, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, LED ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್
ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ E-Tech ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.8-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 1.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 bhp ಮತ್ತು 49 bhp ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಕ್ತಿ 160 bhp ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ 172 Nm ಇರಲಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗೇರ್ ರೇಷಿಯೊ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೊಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್ ಮುಂತಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾ ನಡುವೆ ತನ್ನದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದೆ.