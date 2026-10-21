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- ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು, ಹುಷಾರ್!
ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು, ಹುಷಾರ್!
ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ಹಲವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಹುದು!
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ನೀರು, ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಮುಳುಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ಹಲವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಹುದು!
ನೀರು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ?
ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ!
ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಜಿನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಲು ವಾಹನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಒಳಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದರಲ್ಲೂ, ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ!
ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ವಾಹನದ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಒಳಭಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ಹೈಡ್ರೋಲಾಕ್' (Hydrolock) ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ತಿರುಗುವುದು ನಿಂತು, ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಬಹುದು.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇಡೀ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಆಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರಿಂಗ್, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಖರ್ಚು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಹನದ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು!
ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ವಾಹನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
2. ಪದೇ ಪದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ!
ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಆಗಿರುವ ಹಾನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
3. ನೀರು ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು!
ಹೊರಗಡೆ ನೀರು ಇಳಿದರೂ, ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿರಬಹುದು.
4. ನುರಿತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ!
ವಾಹನವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನ ಬಳಸಿ.
5. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ!
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಹನವನ್ನು ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ!
ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನೀರಿನ ಆಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಇಳಿಸಬೇಡಿ. ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು.
ವಾಹನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ… ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಆತುರ, ದೊಡ್ಡ ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದಿರಲಿ!
ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!