ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕ್ನ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ₹80,328 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.26): ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ (Hero MotoCorp), ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಆದ 'ಹೀರೋ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಲಸ್' ನ ಹೊಸ 'ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್' (Disc Variant) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹80,328 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮರು-ರೂಪಿತ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಲ್ಲದು.
ಹೊಸ ಹೀರೋ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್'. ಈ ಹಿಂದೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೈಕ್ನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈಡರ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್' (Fully Digital Instrument Cluster) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ರೈಡರ್ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬೈಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನು (Call & SMS Alerts) ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಮೈಲೇಜ್, ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್, ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಓಡೋಮೀಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್
ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ 'ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್' (LED Projecter Headlight) ಈ 100cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೀರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್' (Side Stand Engine Cut-off) ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆಯದೆ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಪವರ್ಫುಲ್ 100cc ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 71 kmpl ಮೈಲೇಜ್!
ಹೊಸ ಹೀರೋ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ಭರವಸೆಯ 100cc ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, BS6 ಮತ್ತು OBD-2 Phase A ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಂಜಿನ್ 7.91 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'i3S' (Idle Stop-Start System) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಂತಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಬಲ್ಲದು.