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- ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ನ 'ಜಾವಾ 42 ಐವರಿ' ಬೈಕ್! ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ನ 'ಜಾವಾ 42 ಐವರಿ' ಬೈಕ್! ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ರೆಟ್ರೋ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜಾವಾ 42 ಐವರಿ ಬೈಕ್ ಇದೀಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್, ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ರೆಟ್ರೋ (Retro) ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ 'ಜಾವಾ 42 ಐವರಿ' (Jawa 42 Ivory) ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾವಾ ಬೈಕ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಭರ್ಜರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon) ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾವಾ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ರೆಟ್ರೋ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಜಾವಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್: ಬೈಕ್ನ ಹಳೆಯ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ '42' ಡಿಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಚೆಕರ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್' (Checkered Flag) ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಜೆ-ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಎಂಜಿನ್: ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ 'ಜೆ-ಪ್ಯಾಂಥರ್' (J-Panther) ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ರತಿಮ ಪವರ್: ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ 350 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Power) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಹೈವೇ ರೈಡ್ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು
ಜಾವಾ 42 ಐವರಿ ಬೈಕ್ನ ನವದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 1,84,950 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ 118 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ 130 ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ: ಮೊದಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದು, ಜಾವಾ 42 ಐವರಿ ಬೈಕ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಟೋಕನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಡೀಲರ್ ಸಂಪರ್ಕ: ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜಾವಾ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯ ಉಳಿದ ಹಣ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ (Finance) ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ: ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ (RTO), ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶೋರೂಂನಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಬೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಶೋರೂಂನಲ್ಲೇ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ 'ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್' ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾರಂಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ:
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ: 4 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ ಲಭ್ಯ.
ವಿಸ್ತರಿತ ವಾರಂಟಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (Extended Warranty) ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್: ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಹಾಯ (RSA) ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಎಂಸಿ (AMC) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಜಾವಾ 42 ಐವರಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೈಕ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ದೂರದ ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ," ಎಂದು ಪುಣೆಯ ರೈಡರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಎಸ್. ನಾನೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಈ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದರ ಐವರಿ ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ರಾಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿದಾ ಆದೆ," ಎಂದು ಪುದುಚೇರಿಯ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬೈಕ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (Service Centers) ಹೊಂದಿರುವ ಜಾವಾ-ಯೆಜ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೈಜ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತಿದೆ.