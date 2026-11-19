ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಬೈಕ್ಗಳಾದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. E85 ಇಂಧನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.19): ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ (Hero MotoCorp) ನೂತನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ (Flex-Fuel) ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಕಳೆದ ಜೂನ್ 20ರಂದು 'ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' (Splendor+ Flex) ಮತ್ತು 'ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' (HF Deluxe Flex) ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನ (High-ethanol blended fuel) ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.
2026-27ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (Q2 FY27) ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸಿಇಒ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಚಿತ್ತಳೆ (Harshavardhan Chitale) ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯ (Controlled launch) ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ E85 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನೇಕೆ ಖರೀದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಸಿಇಒ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಚಿತ್ತಳೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ (Future-proof option) ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯವಾದಾಗ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿದೆ.
ಬೈಕ್ಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಹೀರೋದ ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು E20ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು E85ವರೆಗಿನ ಇಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು. ಕಂಪನಿಯು ಇವುಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಈ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ (Power) ಸಿಗುತ್ತದೆ.
|ಮಾದರಿ (Model)
|ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (₹)
|ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Flex-Fuel E85)
|ಸಾಮಾನ್ಯ E20 ಮಾದರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (Splendor+ Flex)
|₹82,710
|8.6 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.3 Nm ಟಾರ್ಕ್
|8.02 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 Nm ಟಾರ್ಕ್
|ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (HF Deluxe Flex)
|₹72,792
|8.6 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.3 Nm ಟಾರ್ಕ್
|8.02 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 Nm ಟಾರ್ಕ್
ಭಾರತದ ಬಳಿಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಚಿತ್ತ
ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ (Brazil) ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು (Manufacturing plant) ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೀರೋ ಬಳಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಚಿತ್ತಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.