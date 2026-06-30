ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಫೈಬರ್ ಬಾಡಿಗಿಂತ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಡಿಎಕ್ಸ್, ತಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಲೋಹದ ಮೈಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.30): ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ (ಲೋಹದ ಮೈಕಟ್ಟು) ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ (ಗೀರು) ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

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ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಡಿಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ (Bajaj Chetak)

ಲೋಹದ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಅತಿವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸದೆ ಆರಾಮದಾಯಕ, ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಟಿ ರೈಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 2501, 3001 ಮತ್ತು 35 ಸರಣಿಯಂತಹ ಹಲವು ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಲೀಟರ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೋ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 123 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೈನೆಟಿಕ್ ಡಿಎಕ್ಸ್ (Kinetic DX)

ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಐಕಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಸಹ ಇದರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2.6 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 'ಎಲ್‌ಎಫ್‌ಪಿ' (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನ (Vibration) ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 116 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0 ಇಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭದ್ರತೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಇವಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.