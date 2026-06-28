ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವಿದೆಯೇ? ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆರಂಭವಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಗುರುತಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಲೋಹದ ಫಲಕದ ಇತಿಹಾಸವು 130 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಗತ್ಯ ಏಕೆ ಬಂತು?
1880ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಾಗ, ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಜನರು, ಕುದುರೆ ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಕಾರುಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದವು. ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗುರುತು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು?
1893ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿ Paris ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ವಾಹನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು.
ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಏಕರೂಪದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
1898ರಲ್ಲಿ Netherlands ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಅವರ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ "1" ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ United Kingdom 1904ರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿಚಿತ್ರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಥೆ
1901ರಲ್ಲಿ New York ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಂದರೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮರ, ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 1903ರಲ್ಲಿ Massachusetts ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಲೋಹದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತಿಹಾಸ
1939ರ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏಕರೂಪದ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಾದ Mysore ಮತ್ತು Jodhpur ತಮ್ಮದೇ ನಂಬರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆಗ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ "MYSORE 1" ಅಥವಾ "JODHPUR 5" ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
1988ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ. 1989ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ DL, MH, KA ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯ ಕೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಆರ್ಟಿಒ ಆಧಾರಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು.
ಹೈ-ಸಿಕ್ಯುರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ (HSRP)
ನಕಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2019ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೈ-ಸಿಕ್ಯುರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ (HSRP) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹೋಲೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯುಗ
ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.