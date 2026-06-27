ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್ 10 ಮಾರಾಟವಾದ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ, ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್, ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಬುಲೆಟ್ 350 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.27): ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಬೈಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಸದಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಬೈಕ್‌ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗಳ (Models) ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋ ಹೆಚ್‌ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯು ವಾಹನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

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ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಪ್ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬೈಕ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (YoY) ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೆ, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬೈಕ್‌ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ (Hero Splendor): ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರ

ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,48,115 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 12.17 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

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ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ (TVS Apache): ಯುವಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ

ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 53,900 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 9.78 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬೈಕಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ (Honda Unicorn): ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ

ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಬೈಕ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 34,925 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 22.05 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ (Comfortable Ride) ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 (RE Classic 350): ರೆಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 34,594 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 20.84 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇದರ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಬುಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 (RE Bullet 350): ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೈಕ್ ಟಾಪ್ 10 ಬೈಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂದರೆ ಶೇ. 35.26 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ! ಒಟ್ಟು 23,372 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.