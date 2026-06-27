EV vs CNG: ಇವಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾವುದು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ?
Electric Car vs CNG Car : ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (EV) ಅಥವಾ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಕಾರುಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ? ಯಾವುದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ?
ಇಂಧನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇವಿ ಕಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 1.5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು 3.37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವಿ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರೇ ಮುಂದು
ಇಂಧನ ಖರ್ಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್, ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್, ಕ್ಲಚ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್ ತಪಾಸಣೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಖರ್ಚು.. ಇವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು
ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಇವಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1.6 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನವನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಬಳಸಲು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಬರಬಹುದು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ರೀ-ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ರೀ-ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಹಳೆಯ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಹಳೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೀ-ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಖರ್ಚನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ರೀ-ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.