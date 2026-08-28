ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಎರಡು ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಲ್ಸರ್ 125 ಹಾಗೂ ಪಲ್ಸರ್ 150. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.28) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹಲವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ವೇಳೆ ಬಜಾಜ್ ಎರಡು ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಲ್ಸರ್ 125 ಹಾಗೂ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ನೂತನ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ
ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಬೈಕ್ 91 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 125 ಬೈಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
- ಪಲ್ಸರ್ 150ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1,15,050 ರೂ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
- ಪಲ್ಸರ್ 125ರ ಬೆಲೆ 91,910 ರೂ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
ಐಕಾನಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್
2001ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಲ್ಸರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪಲ್ಸರ್, ಇಂದು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮತ್ತು 125 ಮಾದರಿಗಳು ಪಲ್ಸರ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಸ್ಕುಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಹೌಟ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪಿಕ್ಅಪ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಎಂಜಿನ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್
ಪಲ್ಸರ್ 150ರಲ್ಲಿ 149.5 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ, ಇದು 14 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 13.7 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸರ್ 125 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 125 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ ಆಗಿದ್ದು, 124.58 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ 12 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 11 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಗೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಡೈಮಂಡ್-ಟೈಪ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಮೊನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೂಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್-ಲೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ 5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿರರಿಂಗ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್, ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಆರ್ಸಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3 ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು (ರೋಡ್, ರೈನ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್) ಮತ್ತು ಕ್ರಾಲ್ ಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ವುಲ್ಫ್-ಐ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸರ್ 150ರ ಟಾಪ್ ವೆರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೋ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮತ್ತು 125ರ ಟಾಪ್ ಮೂರು ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.