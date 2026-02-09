ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಅನ್ನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.9): ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಲಾಂಚ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೆದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ RCB ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ರೈಡ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಅನ್ನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಇದು ಚೇತಕ್ ಸಿರೀಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗ
ಇದು 2.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 113 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತದೆ (IDC ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ). ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ಇದನ್ನು 750W ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೇಹವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ (IP67 ರೇಟಿಂಗ್).
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಬಜಾಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ 10,000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 4,299 ರೂ.ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 87,100 ರೂ.ಗಳಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದರ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಜಾಜ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಇಕೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಗೇಜ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ 25-ಲೀಟರ್ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದು ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.