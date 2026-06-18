ಆಂಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ Reo VYB ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, LFP ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ನಗರದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.18): ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇವಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಆಂಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ Reo VYB ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

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ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಂಪಿಯರ್ Reo VYB ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 69,499 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಂಪಿಯರ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುವ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reo VYB ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್‌ಎಫ್‌ಪಿ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ವರೆಗಿನ ರೇಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ 4 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

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ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್

ಆಂಪಿಯರ್ Reo VYB ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಾರ್ಮ್ ವೈಟ್, ಪೆಸ್ಟಲ್ ಪರ್ಪಲ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಆಕ್ವಾ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಂಬ 4 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೀಚರ್‌ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಕಲರ್ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೀ-ಫೋಬ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿವೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೊ ವಿವೈಬಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಲಿಥಿಯಂ ಫೆರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ವರೆಗಿನ ಟ್ರೂ ರೇಂಜ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಆಂಪಿಯರ್‌ನ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರದೊಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ (Low Speed) ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ವಾರೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಂಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಲೋ-ಸ್ಫೀಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಯೊ ವಿವೈಬಿ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ವಾರೆಂಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಚ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ (ಶೋರೂಂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 12×7 ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು Reo VYB ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಚಾರದ ಭವಿಷ್ಯ

ಆಂಪಿಯರ್ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. Reo VYB ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಟಿಯರ್-2 ಮತ್ತು ಟಿಯರ್-3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿವರೆಗಿನ ಡೆಲಿವರಿ (Last-mile delivery) ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.