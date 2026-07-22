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- ಟಿವಿಎಸ್ ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್ ರೀಸನ್!
ಟಿವಿಎಸ್ ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್ ರೀಸನ್!
ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ನಾರ್ಟನ್' ವಿಸ್ತರಣೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ' (TVS Motor Company) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ನಾರ್ಟನ್' ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಸುಳಿವು
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ) ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು (Steel), ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣದ (Margins) ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ನಾರ್ಟನ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ₹2,500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ:
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ 'ನಾರ್ಟನ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್' (Norton Motorcycles) ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2,500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್, ನೇಕೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್-ಟೂರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಟನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಡಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇವು ಯುಕೆ, ಯುರೋಪ್, ಯುಎಸ್ಎ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು 'ಆಟ್ಲಾಸ್' ಮಾಡೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ
ನಾರ್ಟನ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೋರೂಂಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಪಾಚೆ (Apache) ಮತ್ತು ರೋನಿನ್ (Ronin) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ಟನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಟನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಥಮ 'ಆಟ್ಲಾಸ್' (Atlas) ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
₹3,500 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D), ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (EV) ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಒಟ್ಟು ₹3,500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ 68 ಲಕ್ಷ (6.8 ಮಿಲಿಯನ್) ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು 83 ಲಕ್ಷ (8.3 ಮಿಲಿಯನ್) ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ತ್ರಿಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏರಿಕೆ
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಲಿ ಇರುವ 2.5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ 4.2 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 40,000 ರಿಂದ 50,000 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾಸಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 20,000 ದಿಂದ 30,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.