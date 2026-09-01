ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ರನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ದೊರೆತ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು
ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ನಂತರ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದು, ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪವನ್ನು ನಂತರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
4 ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಮೇ 10ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ (CID)ಯಿಂದ ಬೈದರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮೇ 11ರಂದು ಬೈದರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಮೇ 14ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಹೊರಬಂದಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಬೈದರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ KSAT ಮೊರೆ
ತಮ್ಮನ್ನು ಮೇ 14ರಂದು ಮತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (KSAT) ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಬೈದರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು premature transfer ಆಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವಾವಧಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ Police Establishment Board (PEB) ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಮೇ 14ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದ KSAT
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ KSAT, ಮೇ 14ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ತು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ Police Establishment Boardನ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೈದರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, KSAT ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವೇನು?
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡನೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿತು. ಮೇ 14ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು Police Establishment Board ನಂತರ ಜೂನ್ 8, 2026ರಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PEBನ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಲೋಪ (procedural defect) ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ, ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ (mala fide) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿತು.
‘ನಂತರದ ಅನುಮೋದನೆ’ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ನಂತರ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ Police Establishment Board ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣದ ಅನುಮೋದನೆಯು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ Police Establishment Boardಗೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಂತರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
‘ಮೇ 11ಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ’
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇ 11ರಂದು ಬೈದರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾವಧಿ ನೀಡುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಎರಡನೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಷೇಧವಿದೆಯೇ, ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಮೇ 10, 2026: CID, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೈದರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮೇ 11: ಬೈದರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು
ಮೇ 14: ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
KSAT: ಮೇ 14ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ರದ್ದು
ಜೂನ್ 8: Police Establishment Board ನಂತರದ ಅನುಮೋದನೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 29: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು
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