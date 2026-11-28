ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಂಪರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.28): ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ (Cubbon Park) ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ (Venkatappa Art Gallery) ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪರಂಪರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ (Heritage activists) ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಹಸಿರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಂತಿರುವ (Green lung) ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಾಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ (Cubbon Park Walkers' Association) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಉಮೇಶ್ (S Umesh) ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ನಗರದ ಹಸಿರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಉಮೇಶ್, ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉದ್ಯಾನದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ
ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಾಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರಾಗಲಿ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರೋ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು; ಅದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅದರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಮೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ (Horticulture Department) ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ರಚನೆಯು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.