ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗಿಂತ ಗೃಹಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆರೋಪವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದಾ?’ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಹುಡುಕುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶುಲ್ಕ, ಸೌಲಭ್ಯ, ವಾತಾವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗಿಂತ ಗೃಹಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೋಷಕರ ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಏಕೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪೋಷಕರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ಮಗುವಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು.
ಕೆಲವು ಪೋಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆಗಳು ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಗುವಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚರ್ಚೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು, ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ತಾಯಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಲೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ: ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶದ ವೇಳೆ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಹತೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೇ, ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗಬೇಕೇ?
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.