ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವೈಟ್ಫಿಲ್ಡ್ಗೆ ತೆರಳಲು ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ಚಾಲಕನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಟೋ ಸಿಗದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್(Rapido bike) ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಆ ರಾತ್ರಿ ತನಗಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಯುವತಿಯ ಅನುಭವ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾತ್ರಿ ರಾಪಿಡ್ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಚಲನೆ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹತ್ರ ಬಾ.. ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತ ಯುವತಿಗೆ ಶಾಕ್
ಈ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಯುವತಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಟೋಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲೇ ಸ್ಥಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಬೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಬಳಿಕ ಅದೇ ರೀತಿ 'ಹತ್ರ ಬಾ.. ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಕೂಡು' ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಯುವತಿ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ. ಯುವತಿಗೆ ಇಳಿಯಲಾಗದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಾಗದೆ ಭಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ.