ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್' ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ 'ಗಿಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್' ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಐಎ ಸಮೀಪ ಈ ಘಟಕ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.24): ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್' (Pixxel) ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ 'ಗಿಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್' (GigaPixxel) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ (KIA) ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,50,000 ಚದರ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (Built-up area) ಈ ಬೃಹತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ನೂತನ ಘಟಕವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 100 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 'ಗಿಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್' ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಫರ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಕರ್ನಾಟಕ
ದಕ್ಷಿಣದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿಒ (CTO) ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಾಪಕರು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವ ಬದಲು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಟಿಗಳು, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅತ್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು' (Guidance Tamil Nadu) ಕೂಡ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಸೂರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು.
ನೆರೆರಾಜ್ಯಗಳ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪೇಸ್-ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ (BITS, Pilani) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಇಒ ಅವೈಸ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು $195 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಮಾಸೆಕ್ (Temasek) ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆರಾಫಿಮ್ (Seraphim) ನೇತೃತ್ವದ 'ಸೀರೀಸ್ ಸಿ' (Series C) ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ & ರಕ್ಷಣಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮಹಾಸಮರ
ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಎಎಂಸಿಎ (AMCA) ಮತ್ತು ಎಲ್ಸಿಎ (LCA) ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಾಯ್ಡು, ತಾವು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (Defence manufacturing hub) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಶೇ. 65ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶೇ. 75ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವು 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ₹60,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು 60,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ (Vision Group) ಸಹ ರಚಿಸಿದೆ.
2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಾಗಿ 1,777 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್' (Lenskart) ತನ್ನ ₹1,500 ಕೋಟಿ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಶೇ. 120ರಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ (Incentives) ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವು ಆ ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.