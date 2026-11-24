ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಸರ್ಜಾಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಳಂಬದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ 37.8 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಸರ್ಜಾಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಗ / ಹಂತ 3A) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಡವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ (MoHUA) ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2031ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಮಾರ್ಗ 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಆಗ್ನೇಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸರ್ಜಾಪುರವನ್ನು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಈ 37.8 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವು ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಂತ 3A ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (DPR) ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ₹28,405 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹25,999 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು
- ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ (ಸರ್ಜಾಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ): ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ/ದೊಡ್ಡಕಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಮೆಲಾರಾಮ್, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಇಬ್ಲೂರು, ಅಗರ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ.
- ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗ (ನಗರ ಕೇಂದ್ರ): ಕೋರಮಂಗಲ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ಶಾಂತಿನಗರ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತ.
- ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ: ಗಂಗಾನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹಬ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಗತ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹695 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ, ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆ ತಡವಾದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಮಾಣ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತರ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ 'ರೆಡ್ ಲೈನ್' ಏಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ?
ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಟಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ , ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಹಂತ 3ರ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಂತ 3Aಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.