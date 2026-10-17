ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರ ಮರುಉದ್ಯೋಗದ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಉದ್ಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ, ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಘಟನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ!
ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಅವಧಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆದಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕವೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನಗರ ಜೀವನದ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ?
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೂ, ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೇತನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನೀತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದಿರಲು ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಊರಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಸೋಲಿನ ಸಂಕೇತವೇನಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.