ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ವಾಹನಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಗೀರುಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ವಾಹನಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಗೀರುಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದವರಿಗೆ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ತಾಗಿದರೂ, ಆಟೋ ಬಂದು ಗೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಅವರು ಕೇವಲ ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಕಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ (Skoda Slavia) ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾರು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ನಗರದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ, ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಆಟೋಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಥವಾ ಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಆತಂಕ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 2015ರ ಮಾದರಿಯ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ (Maruti Suzuki Celerio) ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. Cars24 ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಹೊಳಪು, ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಅವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆಟೋ ಗೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ!
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವೊಂದು ಅವರ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗೆ ಗೀರು ಹಾಕಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಗೀರು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಗಲಾಟೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ತಾವು ಆತನಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತೆಂಬ ಬೇಸರವಾಗಲಿ, ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚದ ಆತಂಕವಾಗಲಿ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೀರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
'₹3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು!'
ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸಿದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (AC) ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾರಿಗೆ ಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಇತರರಿಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವ ಬದಲು, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರು ಬಳಸುವುದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕಕ್ಕಿಂತ, ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿದಿನದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸೆಲೆರಿಯೊಗೆ ಬಿಡುವುದು ಜಾಣತನದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರಿಗೂ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದೇ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾರು ಬಳಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೀರುಗಳಾದರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವ ದರ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.