ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 3ನೇ ಹಂತದ 'ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್' ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರನೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ 44.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ನ ಜಿಕಾ (JICA) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.22): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 3ನೇ ಹಂತದ (Phase 3) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್' (Orange Line) ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು (Preliminary Notification) ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
2026 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ (State Gazette) ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 11 ನಮೂದುಗಳಲ್ಲಿ (Entries) 13,409.05 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಗ್ಗಲಿಪುರ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
44.65 ಕಿ.ಮೀ ಯೋಜನೆಗೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BMRCL) ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ 3ರ ಕಾರಿಡಾರ್-1 ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 44.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಹಂತ-3 ಯೋಜನೆಯು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ 31 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದು, ಅದರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ, ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂತ-3ಕ್ಕೆ 'ಜನರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್' (General Consultant) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (EOI) ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಭಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ?
- ಕಾರಿಡಾರ್ 1: ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 32.15 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬರಲಿವೆ.
- ಕಾರಿಡಾರ್ 2: ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12.50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಜಪಾನ್ನ 'JICA' ದಿಂದ ₹102.48 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೆನ್ ಸಾಲ
ಈ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಭಾಗಶಃ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್, ಜಪಾನ್ನ 'ಜಪಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ' (JICA) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 102.48 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೆನ್ (Japanese Official Development Assistance) ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
"ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಿಕಾ (JICA) ಸಾಲವು ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭರಿಸಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸ್ವತಃ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಜಿಕಾ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಜಿಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ 'ಜನರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ-3 ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ (Traffic Congestion) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.