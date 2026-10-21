ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ' ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲ ರಚನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಐಎಎಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.21): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬ್ಲೂ ಲೈನ್' (Blue Line) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ' (Airport City) ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲ ಸಿವಿಲ್ ರಚನೆಗಳು (Core Structure) ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು 'ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BIAL) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
'ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್' (Airport West) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 (NH-44) ರ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳತ್ತ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. 'ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BMRCL) ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ BIAL ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಅಟ್-ಗ್ರೇಡ್' ಶೈಲಿಯ ನಿಲ್ದಾಣ
ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 'ಅಟ್-ಗ್ರೇಡ್' (ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬದಿಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ (Side Platform) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿವಿಲ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಐಎಎಲ್ ಇದೀಗ ಹೊರಗಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಇಒಐ (Expression of Interest - ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ) ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಬರಲಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ (Entry-Exit) ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನೂ (Foot-Over Bridge) ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಗೇಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ್ಕ್ರೀಡಿಂಗ್, ಬ್ಲಾಕ್ವರ್ಕ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವ 'ಟರ್ಮಿನಲ್ 2' (T2) ರಿಂದ ಸುಮಾರು 2.5 ಕಿ.ಮೀ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
₹1,800 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ₹1,800 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ 8,000 ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು 450 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 110 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 70 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ (Air India) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ (IndiGo) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳ 'ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ' (MRO) ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಐಎಎಲ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BACL) ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
2028 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ
ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವು, 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.