ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.15): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಬ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ನ 'ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ'ವು (Liverpool University) ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ.
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ (Alembic City) ತಲೆಎತ್ತಿರುವ ಈ ನೂತನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಟಿಮ್ ಜೋನ್ಸ್, ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಸ್ಟೀವ್ ರೋದರ್ ಹ್ಯಾಂ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಹರ್ಷವೀರ್ ಸಂಘಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲಿಸನ್ ಬಾರೆಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಸಾದ ಕನಸು:
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, "2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ರೋಡ್-ಶೋ ವೇಳೆ, ರಸೆಲ್ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲವೇ ಈ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಚಂದ್ರು ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ತಾರೀಖ್ ಅಲಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ," ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ (Startups) ಬಂಪರ್ ಲಾಭ!
ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿವಿ ಆಗಮನ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ 27 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 4,500 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.6 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 24 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳು (Startups) ಹಾಗೂ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿವಿಯು ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ (Innovation) ಹೊಸ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಆಧುನಿಕ ತಯಾರಿಕೆ (Advanced Manufacturing), ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Biotech), ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ 14 ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳು:
"ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೆರೆಯಲು ಜಗತ್ತಿನ 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ 'ಕ್ವೀನ್ ಸಿಟಿ'ಯಲ್ಲಿ (Queen City) ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ," ಎಂದು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕರುನಾಡಿನ ಯುವಜನರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಲಿದೆ.