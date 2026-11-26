ಭಾರತದ ರೈಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ರೈಲು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿಇಎಂಎಲ್ (BEML) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಾಲಕರಹಿತ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಬಿಇಎಂಎಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಐದು ಆರು-ಬೋಗಿಯ 5RS-DM ರೈಲುಗಳ ಸಮೂಹವು ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಾಗೂ ಆರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 8 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಪೀಕ್ ಅವರ್ ವೇಳೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
GoA2 ನಿಂದ GoA4 ಹಂತದತ್ತ ಪಯಣ
ಈ ರೈಲುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ (GoA2) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಲಕರಹಿತ GoA4 ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಲಿವೆ.
2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಾಗ, ಒಟ್ಟು 23 ರೈಲುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯ
ಪ್ರತಿ ಆರು-ಬೋಗಿಯ ರೈಲು ವಾಕ್-ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ವೇಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 286 ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
1,435 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೇಜ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ರೈಲುಗಳು 750 ವೋಲ್ಟ್ ಡಿಸಿ (DC) ಮೂರನೇ ರೈಲಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋಗಿಯೂ ಎರಡು ಛಾವಣಿ-ಆರೋಹಿತವಾದ (ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್) ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಮಾದರಿಯ 53 ರೈಲುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸ್ಟೋಮ್, ಸಿಎಎಫ್ ಮತ್ತು ಟಿಟಗಢ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 13 ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮೊತ್ತ ₹39.9 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಘಟಕದಲ್ಲೇ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.