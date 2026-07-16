ರಾಜಧಾನಿಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.16): ರಾಜಧಾನಿಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ (BCP) ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP) ಅನ್ನು ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, "ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಭಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ (GBA) ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಇದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
186 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 186 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 115 ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ (Law and Order) ಹಾಗೂ 53 ಸಂಚಾರ (Traffic) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 225 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ 709 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಗರವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ನಗರೀಕರಣಗೊಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಹೊಸ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಗರದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಠಾಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೂ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ವಿಭಜನೆಯ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು
"ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿಗಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಒಬ್ಬರ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 30 ಐಪಿಎಸ್ (IPS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಭಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗವು ಈ ವಿಭಜನೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಕಮಾಂಡ್ (Unified Command) ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. "ನಗರದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಆ ಐದೂ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು 'ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ' (GBA) ಎಂಬ ಇಡೀ ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಏಕೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಹ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಕಮಾಂಡ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ," ಎಂದು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.