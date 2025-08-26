ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಹೋದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ₹2.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ apk ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.26): ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ದಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗಿ 50 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದಾಜು 2.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ apk ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 50 ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ₹2.6 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಹನ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಚಲನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ apk ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅವರ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹2,65,979 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಂಡದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ apk ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಜನರು ತಮಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ apk ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. apk ಫೈಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಂಡೋದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗವು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ (KSP) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, BTP ASTraM ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿವರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ / ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.