ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯು ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಚಂಡೀಗಢದ 'ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'ಯ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅ.8ರಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ 18ರ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು!
ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತವು ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಕಲಾವಿದರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ, ಶಕ್ತಿಯುತ ನೃತ್ಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಿಂದಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಿದೆ ಇತಿಹಾಸ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಒಂದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದು ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೇಕಪ್, ಎತ್ತರದ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಾಟಕೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ!
ಚಂಡೀಗಢ ಪ್ರದರ್ಶನವು 'ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'ಯ ಮಹಿಷಾಸುರ ವಧ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಷಾಸುರನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಯು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಟಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನು?
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಂತಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿ ಬಳಸಿದ್ದು. ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನಿರೂಪಣೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿಂದಿತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ತರಬೇತಿ!
ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ತಾಳವಾದ್ಯ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ವಿನಿಮಯಗಳು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ, ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚಂಡೀಗಢ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.