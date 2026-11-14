ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗೇಲ್ (GAIL) ಸಂಸ್ಥೆಯು 123 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (CBG) ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 300 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.14): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ಗೇಲ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್' (GAIL) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ: ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (KCDC) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ₹123 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (Compressed Biogas - CBG) ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಗೇಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಗೇಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 18 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ 300 ಟನ್ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಸಾವಯವ ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು (Segregated organic municipal waste) ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 12.6 ಟನ್ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (CBG) ಮತ್ತು 21.6 ಟನ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (Fermented organic manure) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
'ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್' ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ
ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು (Awareness session) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಗೇಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್' (GAIL Gas) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಗರದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವಾಗಿ (Clean fuel) ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಹೊರೆ ಇಳಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಭರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ (Landfill disposal / ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್) ಸಾಗಿಸುವ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (Odour-control) ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (Effluent-treatment systems) ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು' (Circular economy) ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.