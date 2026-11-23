ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಲಹಂಕದ ವಿಶಾಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 23 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್, ಎರಡು ಅರಮನೆಗಳು! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಗನ್-ಶರ್ಮಿಳಾ ನಡುವೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ’, ಇಂದು ಒಂದೇ ರಕ್ತದ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ವೈಮನಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೈ.ಎಸ್. ಶರ್ಮಿಳಾ ನಡುವಿನ ಈ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವೇ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಗಳ ಮದುವೆಯಿಂದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಯಲಹಂಕ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ (Green Belt) ಸುಮಾರು 22 ರಿಂದ 23 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭವ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ದಿವಂಗತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ (ವೈಎಸ್ಆರ್) ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ನಿವಾಸವೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ‘ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ವೈಎಸ್ಆರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಜಗನ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಳಾ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜಲಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸೋಮಲಾ ರಘುರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 25, 2026 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ವಿವಾಹದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ’ಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿವಾಸ; ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕರು, ಅಡುಗೆಯವರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಅಪರಿಚಿತರು ಒಳಗೆ ಬರುವುದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜಗನ್ ಕಡ್ಡಿಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಬದಲಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ‘ಲೋಟಸ್ ಪಾಂಡ್’ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ
ಈ ವಿವಾದ ಕೇವಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ನವೆಂಬರ್ 21, 2026 ರಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (Injunction) ನೀಡಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನವೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ವಿಜಯಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಯಲಹಂಕ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ತಡೆದರು.
ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ? ಇದರ ಮೌಲ್ಯವೆಷ್ಟು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ ಕೂಡ ಒಂದು.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಸುಮಾರು 23 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬಂಗಲೆಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸುಂದರ ಕಾರಂಜಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ವಿಜಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂಗಲೆ ಇಲ್ಲ.
ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಮೌಲ್ಯ: ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹70 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಯಲಹಂಕ-ಬಾಗಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ದರ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹4,000 ದಿಂದ ₹11,000 ದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ: ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂದೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದ ಈ ಅರಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ವೈಭವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
2024–2026: ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಯೇ ಈಗ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ!
2024ರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಜಗನ್ ಅವರ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಯೇ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ (YSRCP) ಪಕ್ಷದ ದಿನನಿತ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಜಗನ್ ಅವರ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ
2024ರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಗನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹529.50 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ₹757.65 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಯಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ‘ಲೋಟಸ್ ಪಾಂಡ್’, ಆಂಧ್ರದ ತಾಡೆಪಲ್ಲಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ), ಪುಲಿವೆಂದುಲ, ಇಡುಪುಲಪಾಯ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಋಷಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ) ಭವ್ಯ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಜಗಳ ಆಂಧ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಜಗನ್ ಅವರನ್ನು ಪುರಾಣದ ‘ಕಂಸ ’ನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ; ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ, ಇಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಹಪಾಹಪಿಯಿಂದ ಒಡೆದುಹೋದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಕಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.