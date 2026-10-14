ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ 3,500 ಚದರ ಅಡಿ ಮನೆ 35 ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಪುರಾತನ ಜೋಕಾಲಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಕಾರಂಜಿ, ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನ ಉದ್ಯಾನ ಈ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಬದಲು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಸುಂದರವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಕರ್ಷಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ 3,500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಮನೆಯ ಕಥೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದೆ.
ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳೇ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾರಂಜಿ, ಕೆಂಪು ಹೆಂಚಿನ ಛಾವಣಿ
ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು, ಕೆಂಪು ಹೆಂಚಿನ ಇಳಿಜಾರು ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉದ್ಯಾನ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾರಂಜಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಲೋಕ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಮರದ ಜೋಕಾಲಿ
ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ತೆರೆದ ಅಂಗಳವಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣದ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಾಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ನೇತುಹಾಕಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರದ ಜೋಕಾಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹಳೆಯ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಹಲವು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿರುವ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲ, ನೆನಪುಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಥೆ
ಹಳೆಯ ಗಡಿಯಾರಗಳು, ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು, ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು, ಬಣ್ಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾಕ್ಷಿಣಿ ಆಂಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳತ್ತ ಜನರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಮನೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಹೊಸದಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳು, ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದ ಬದುಕು ಕೂಡ ಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಬಹುದು.