ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.4): ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚದರ ಅಡಿ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದನ್ನು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಇದರ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಗೆ $100,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೋಜನೆ
ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಟವರ್ಅನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಟವರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೂರು ಟವರ್ಗ್ಳು ಸುಮಾರು 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಟವರ್ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಎರಡರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಒಟ್ಟು ಐಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಮಾರು 22% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದ ಗೂಗಲ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಒಳಾಂಗಣ ಮಿನಿ-ಗಾಲ್ಫ್, ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಗೂಗಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅದರ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತಜ್ಞರವರೆಗೆ ಇವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ: 20,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಮೂರು ಟವರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ 20,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,000 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 190,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟವರ್ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳವು 650,000 ಚದರ ಅಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಕ್ತಾರರು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟವರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ AI ಕಂಪನಿಗಳು ವಲಸೆ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಪಿಬಿಸಿ ಎರಡೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾರತದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮಾಜಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಐರಿನಾ ಘೋಸ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು.
"ಭಾರತವು AI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿಜವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಘೋಸ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರಿಗೆ, ಭಾರತವು ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸ್ಕಾಮ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಇಂದಿನ 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಆಪಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಯುಎಸ್ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸ್ಫೆನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.