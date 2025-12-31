2025ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಟಾಪ್! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮುಖಗಳಿವು
2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯರಂತಹ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳವರೆಗೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
2025 ಮುಗಿದು ಹೊಸವರ್ಷ 2026ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು Google Trends ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಿಕ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ ವೈಭವ್, ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಶತಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಟಿ20 ಶತಕವೆಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮರುಪ್ರಸಾರಗಳು, ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಟವಾಡಿದ ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು.
ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ
ದೆಹಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, 2025ರಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಳಿ ಶತಕಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮಾಡಿತು. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹3.80 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಗುವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ 2025 ಸ್ಥಿರತೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ನಿಯಮಿತ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಟಿ20 ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 190 ದಾಟಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 2024–25 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎರಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ವಿರಳವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಶೇಖ್ ರಶೀದ್
ಶೇಖ್ ರಶೀದ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿತು. 2022ರ ಅಂಡರ್–19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಆಡಿದ ಸ್ಮರಣೀಯ 94 ರನ್ ಇನ್ನೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ 2025ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಪಯಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್: ಮರೆಯಲಾಗದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ಷಣ
2025ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಡಿದ ಅಜೇಯ 127 ರನ್ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೆಮಿಮಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್
ಪರಿಚಿತ ಹೆಸರುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದವರು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.
ಕರುಣ್ ನಾಯರ್
ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಪುನರಾಗಮನದ ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಶತಕದ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೆ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, 2025ರ ಹುಡುಕಾಟ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.