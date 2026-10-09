ಬೆಂಗಳೂರಿನ Oracleನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸೋಹಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದರು. ಬಳಿಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ Uber ಓಡಿಸುತ್ತಾ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. Airbnb ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಗರ ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ IT ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ 4–5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Oracle ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಹಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬದುಕು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ Oracleನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 2016ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದ ಸೋಹಮ್, IT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಟೆಕ್ಕಿಯಿಂದ Uber ಚಾಲಕನಾದರು
Oracle ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಮರಳಿದ ಸೋಹಮ್, ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ Uber ಕಾರು ಓಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಗರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಅನುಭವ ಮುಂದೆ ಅವರ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಯಿತು.
Airbnb ಅತಿಥಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ
ಸೋಹಮ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹಳೆಯ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ Airbnb ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಗರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಚೆಗಿನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸೋಹಮ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಗರ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸೇವೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರವಾಸ ಅನುಭವವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತು. ಬಳಿಕ ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನ Calcutta Capsule ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ
ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತಕ್ಷಣ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದ ಸೋಹಮ್, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ನಗರ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ Airbnb ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವೀಡಿಯೋ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
“ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ 4–5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು”
ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ IT ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೋಹಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಅವರ ಟೂರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ—ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.