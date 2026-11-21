ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ (ಕೋಲ್ಡ್-ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್) ದೇಶದ ಮನೆಮನೆಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು!
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಿರು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 11,384 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 5,114 ಮಂದಿ (ಶೇ. 44.92) ಕೇವಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 3,329 ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 1,785 ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ (KAPPEC ಅಂಕಿಅಂಶ).
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು vs ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ!
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹589 ಕೋಟಿ ನೆರವು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ 25 ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!
ಭಾರತವು ಖಾದ್ಯ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆಮದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. 2017ರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳಗಳು ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು KAPPEC ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜೆ. ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶೋಗಾಥೆ!
ಶಿಲ್ಪಾ ಮಂಟಂಗಣಿ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜವಾರಿ ಫುಡ್ಸ್ ಘಟಕ, 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಶುರುಮಾಡಿತು.PMFME ಸಾಲದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ, ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ₹40 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಚನ್ನಯ್ಯ ವೈ. ಹಿರೇಮಠ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ!
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೇ ನೇರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿತ್ತಿದ 'ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ' ಎಂಬ ಬೀಜ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಹಿವಾಟಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.