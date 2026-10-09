ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.9): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ 'ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' (SIR) ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ (Dhruv Rathee) ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರ ಪೌರತ್ವ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕುಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ-ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ 'ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' (SIR) ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ತಮ್ಮ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
"ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೀಸಾ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು, ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಂಘಟಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾವ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್: ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ/ಪೌರತ್ವ ಹಾಗೂ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿವರ.
ವೀಸಾ ಪ್ರಕಾರ: ಯಾವ ವರ್ಗದ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು?
ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ: ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರು 'ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆ 1946' (Foreigners Act, 1946), ವೀಸಾ ಷರತ್ತುಗಳು, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಯಮಗಳು, 'ಒಸಿಐ' (OCI) ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾವ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನೆ ಅಷ್ಟೇ
ತಮ್ಮ ಈ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, "ನನ್ನ ಈ ಮನವಿಯು ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಾಠಿ ಅವರ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ-ಎಕ್ಸಿಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ 'ಸಿಜೆಪಿ' (CJP) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ 'ಎಸ್ಐಆರ್' (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭೀಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.