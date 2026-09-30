ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದ 'ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.30): ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ 3 (Phase 3) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 'ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್' (Orange Line) ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್' (ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ) ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದೇ ಈ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರು ಹರಾಜು
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವಕ್ತಾರರು, "ಮೊದಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ (Design) ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರು ಅಂದಾಜು (Re-estimation) ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೂತನವಾಗಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಫೇಸ್ 3 (ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್) ವಿವರಗಳು
- ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ: ₹15,611 ಕೋಟಿ
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 2024
- ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ: 44.65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 31 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು)
ಕಾರಿಡಾರ್ 1
- ಮಾರ್ಗ: ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ (JP Nagar 4th Phase) ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕೆಂಪಾಪುರ (Kempapura) ವರೆಗೆ.
- ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬರಲಿವೆ.
ಕಾರಿಡಾರ್ 2
- ಮಾರ್ಗ: ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ (Hosahalli) ಕಡಬಗೆರೆ (Kadabagere) ವರೆಗೆ.
- ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: 12.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ.
ಮಾರ್ಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.