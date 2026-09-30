ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಎನ್ಇಎನ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್' (ಎನ್ಇಎನ್) ಮತ್ತು 'ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ' (ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ) ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಎನ್ಇಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 'ವಾಧ್ವಾನಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಲಾಭ?
ವಾರ್ಷಿಕ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ?
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಓರ್ವ ವೆಂಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾದ 90-ದಿನಗಳ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಆಂಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ 135 ವ್ಯಾಪಾರ - ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ 26 ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಸಿಇಒ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎನ್ಇಎನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲ್ ಚಡ್ಡಾ, "ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿವೆ. ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಗುರಿ ಹೊಂದುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿರಲಿದೆ,” ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ, "ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೆರವಾಗಲಿದೆ,” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ವಾಧ್ವಾನಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಲಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ,” ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐನ ಬೃಹತ್ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಎನ್ಇಎನ್ನ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿದೆ.