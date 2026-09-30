ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ತನ್ನ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆಯ್ದ 30 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಣಿಕೆ (APC) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ತನ್ನ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆಯ್ದ 30 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಣಿಕೆ (APC) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹತ್ತಿದರು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಳಿದರು, ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಓಡಾಟವಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಏನಿದು APC ವ್ಯವಸ್ಥೆ?
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಬಸ್ಗೆ ಹತ್ತುವ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾರ್ಗ, ವಾಹನ, ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣವಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನವಲನ
ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಓಡಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ
ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ
ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೇರಿರಲಿವೆ.
ETM ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ (ETM) ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ APC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ETM ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿಖರವಾದ ಚಲನವಲನದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು,
ಬಸ್ಗಳ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೊರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಸೇವೆಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
95% ನಿಖರತೆ ಕಡ್ಡಾಯ
APC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಠ 95% ಎಣಿಕೆ ನಿಖರತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ETM ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ನೆರವು?
APC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಸೋರಿಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಪಾಸಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.