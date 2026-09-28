ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಎದುರಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಎದುರಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆರಳದೆ ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾ ನರೇನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್, ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿಯದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ
ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ, ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿವಿನಿಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ
ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಿಶ್ಚಿತಾ, ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಊಟ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿಶ್ಚಿತಾ ಅವರ ನಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
“ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸವೂ ಬೀಚ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ…”
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾ ನರೇನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸವೂ ಬೀಚ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ; ನಿಶ್ಚಿತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಿಶ್ಚಿತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರು ನಿಶ್ಚಿತಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.