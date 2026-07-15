ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಗರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.15): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿರುವ ಜಂಜಾಟದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು (BTP) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸರಕು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಾರು ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಐದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:
- 16 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು.
- 8 ರಿಂದ 16 ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿರುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು.
- ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು.
- ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು/ಕೈಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಂತಹ ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಾಹನಗಳು.
- ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ (AIP) ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು.
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ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಹೊರರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ (AIP) ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಗರದೊಳಗೆ ಕರೆತರಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (Shuttle Services) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
16 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ ನಿಷೇಧ: 16 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಬ್ಗಳನ್ನು (ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು) ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನಗರದೊಳಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
8 ರಿಂದ 16 ಟನ್ ತೂಕದ ವಾಹನಗಳು: ಈ ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಾಹನಗಳು: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸರಕು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ (ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅವಧಿ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳಂತಹ ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ (CBD - ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
12 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮುಕ್ತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಸಂಚರಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 1.2 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಸಂಚಾರ ತಂತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ 'ಟಾಮ್ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್' (TomTom Traffic Index) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಸರಾಸರಿ ಸಂಚಾರ ವೇಗ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನೂತನ ಸಂಚಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು, 2024 ರಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ರಾಜಧಾನಿಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮುನ್ನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ 'ಸ್ಟೇಕ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಭೆ' (Stakeholders Meeting) ನಡೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ. ತದನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.