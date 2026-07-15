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- ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಲೇಡಿಸ್ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಉಡುಪುಗಳ ಕಳ್ಳತನ, ಯುವತಿಯರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ!
ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಲೇಡಿಸ್ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಉಡುಪುಗಳ ಕಳ್ಳತನ, ಯುವತಿಯರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ!
ಇಂದಿರಾನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈತ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದ ವಿಕೃತಕಾಮಿ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯುವತಿಯರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರೇ ಸ್ವತಃ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ಗಳಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಮರುದಿನ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಯುವತಿಯರು ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಕೃತಕಾಮಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಧನ
ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದಿರಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲತಃ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದವನಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸದ್ದಾಂ (23) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈತನಿಗೆ ಜಾಮೀನು (Bail) ದೊರೆತಿದೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅದಲು-ಬದಲು
ಇಂದಿರಾನಗರದ ಹೊಯ್ಸಳನಗರದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 29 ವರ್ಷದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಈ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇವರ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯುವತಿಯರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ವಿಕೃತಕಾಮಿ ಕದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರುದಿನ ತಂದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂದು ಯುವತಿಯರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಯುವತಿಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 1,300 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು (Hidden Camera) ಖರೀದಿಸಿದರು. ಕಳ್ಳನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಜುಲೈ 1 ರ ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ವಿಕೃತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ
ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯುವತಿಯರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಫೂಟೇಜ್ (Footage) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಜುಲೈ 2 ರ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್, ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕದ್ದಿದ್ದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಂದು ವಾಪಸ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಕೃತ ಲೈಂಗಿಕ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು
ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುವತಿಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಿಕೃತಕಾಮಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.