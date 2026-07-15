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- ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಹವಾಮಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ 112 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್, ಜುಲೈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಂದ ಬೆಂಗಳೂರು!
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಹವಾಮಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ 112 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್, ಜುಲೈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಂದ ಬೆಂಗಳೂರು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 112 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ 33.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೊದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಪಮಾನ: 112 ವರ್ಷಗಳ ಜುಲೈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಿಸಿಲು!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ, ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಜನತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಂಗಳವಾರವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 33.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 112 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಹವಾಮಾನ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟವಾಗಿದೆ! ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಮಳೆಗಾಲ) ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಅಸಹಜ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶತಮಾನದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ!
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ದಾಖಲೆ 33.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ತಾಪಮಾನವು ಜುಲೈ 1, 1914 ರಂದು ಮತ್ತು ನಂತರ 1926 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 33.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವು 1914 ರ ನಂತರದ (ಅಂದರೆ 112 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ) ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಜುಲೈ ದಿನ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರಾಸರಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 28.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಾದ ಎಚ್ಎಎಲ್ (HAL) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಂತೂ ತಾಪಮಾನವು 34 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಡಿ ದಾಟಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಪಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 3 ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿಲು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ
ರಾಯಚೂರು 38.4°C
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 33.6°C
ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?
ಮಳೆಗಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಎಂಡಿ (IMD) ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಎಲ್ ನಿನೊ (El Niño) ಪ್ರಭಾವ
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಒಣ ಹವಾಮಾನ (Dry Spells) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?
ತಟಸ್ಥಗೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ (Indian Ocean Dipole - IOD)
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ (IOD) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಐಓಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಡೆನ್-ಜೂಲಿಯನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ (MJO)
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದ ಎಂಜೆಯೊ (MJO), ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೋಡಗಳು ಏಳದಂತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನು?
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಹಾಗೂ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ (Low Pressure System) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದೊಂದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಏಕೈಕ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ."
— ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್, ಐಎಂಡಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ.