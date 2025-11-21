ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್. 2027 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಮಿಷನ್ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.21): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಗುರುವಾರ ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್. 2027 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಮಿಷನ್ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ, ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯಾಣವು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಭಾಷಣಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಾದ ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಸಮಾರೋಪ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, "ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದಾವರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಸುಲಭ ಎಂದು ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಇಂಥ ವಿಳಂಬಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾ ನಾಯಕರ ಬಲವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಿ-ಲೇಖಕ ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ, ಜೆಪ್ಟೋ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೈವಲ್ಯ ವೋಹ್ರಾ, ಮೈಂಡ್ ರೀಡರ್ ಸುಹಾನಿ ಶಾ, ಆರು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರು ಭಾಷಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಫ್ಯೂಚರೈಸ್' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ 28 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (BIEC) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.