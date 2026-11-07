ಛಠ್ ಪೂಜೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ, ವಿಮಾನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಬಿಹಾರದ ಮೋತಿಹಾರಿಗೆ 2,200 ಕಿ.ಮೀ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಕಠಿಣ ಪಯಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಛಠ್ ಪೂಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೃಢೀಕೃತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ವಿಮಾನ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಿಹಾರದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಲು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಅದರಂತೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಹಾರದ ಮೋತಿಹಾರಿಗೆ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ದಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಛಠ್ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಈ ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪಯಣ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ; ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ 2,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಮೋತಿಹರಿಯ ಅರೆರಾಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 2,100-2,200 ಕಿ.ಮೀ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊರತಾಗಿ್ಲದೇಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಛಠ್ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ತಲುಪುವ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲಾ, ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿದ ಆಟೋ!
ನಾಲ್ಕು ಹುಡುಗರು ಮೋತಿಹಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಕೊನೆಗೂ ಮೋತಿಹಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಆಗಮನ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯ ಸೂಚಿಸಿತು. ಈಗ ಅವರ ಊರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಛಠ್ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಜನ್ಮತಾಳಿತ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಛಠ್ ಪೂಜೆ; ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ!
ಛಠ್ ಪೂಜೆಯು ಬಿಹಾರದ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮತ್ತು ಛಠಿ ಮೈಯಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಛಠ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಬಿಹಾರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ!
ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಿಹಾರದ ಜನರಿಗೆ, ಛಠ್ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ಸೇರುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನೇಕರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರಯಾಣದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಛಠ್ ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.