ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 127% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫರ್ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಶೇಕಡಾ 127ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಠಿಣ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹೊಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ!
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರಸ್ಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸೇರುವ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ!
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ (FSP) ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀಡುವ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಪರಿಚಿತ ತಂಡ, ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರಸ್ತುತ FSP ನಿರ್ಗಮನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ತಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಉಳಿಯುವತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ಏನು?
ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಆಫರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ!
ಹಲವಾರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ-ಆಫರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹೊರಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬೇಡಿ. ಹೊಸ ವೇತನಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, "ಇತರ ಕೊಡುಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ-ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೂರನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ CTC ಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೊರಡಿ
ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ!
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು "ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇರಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಬಳಕೆದಾರರು ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.