ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. 2027ರ ಜನಗಣತಿ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.23): ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (GBA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ಪುರಸಭೆಗಳು (TMCs) ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗಳನ್ನು (CMCs) ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಹಲವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ (Municipal Corporations) ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2,196 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವು ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (UDD) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ಜನಗಣತಿ (Census 2027) ಡೇಟಾ ಸಿದ್ಧವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪುನಾರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಸ್ವರೂಪವೇನು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಆನೇಕಲ್, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಚಂದಾಪುರ, ಜಿಗಣಿ ಮುಂತಾದ 11 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ULBs) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರದ ಯಲಹಂಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸರ್ಜಾಪುರದವರೆಗೆ ನಗರದ ನಾಲ್ಕೂ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 86 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ; ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾವು 2027ರ ಜನಗಣತಿ ಡೇಟಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ (UDD) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು 712 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (Greater Bengaluru Authority - GBA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಿರಿನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. GBA ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲಾಭ vs ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕ!
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (UGD) ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರುವುದರಿಂದ ಹೊರವಲಯದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ (Property tax) ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿಳಂಬ ಮರುಕಳಿಸದಿರಲಿ: ನಗರ ಯೋಜಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ನಗರ ಯೋಜಕರೊಬ್ಬರು (Urban planner), ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾಲಮಿತಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ (Action plan with deadlines) ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಈ ನಗರೀಕರಣವು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಂದ ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು. 2007ರಲ್ಲಿ ನಗರ ಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಂತಹ ವಿಳಂಬಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.